Volle kroegen en lange rijen: drukke Kerstmiddag in Oldenzaal

de klapstoel Oldenzaal­se pastor ziet aantal gelovigen minder worden: ‘Maar de intensi­teit en beleving groeien juist’

OLDENZAAL - De decembermaand is begonnen, Kerstmis staat voor de deur. Het is voor veel gelovigen een feest van samenzijn en gezelligheid. Ook voor Maroesjka Sleegers (58), pastor van de Plechelmusparochie, die deze keer plaats mag nemen op de klapstoel. Maar Pasen staat op één. „Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, hadden we ook geen Kerstmis gehad.”

12 december