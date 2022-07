Vrijwilligers Quick’20 draaien overuren voor duels tussen Ajax en oosterburen: ‘Er zijn zelfs clubs die bij de KNVB aangeven dat ze hier willen spelen’

Oldenzaal­se locatiedi­rec­teur Marcel Snijders zwaait het Twents Carmel College uit: ‘De kwetsbare leerlingen heb ik altijd in mijn hart gehad’

OLDENZAAL - Na ruim veertig dienstjaren neemt Marcel Snijders (65) deze maand afscheid van het Twents Carmel College. En dat voor iemand die voor zijn carrière begon te horen kreeg dat hij niet voor het onderwijs in de wieg was gelegd. Een grote misvatting. „De kwetsbare leerlingen heb ik altijd in mijn hart gehad”, zegt hij. Vrijdag is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

19:00