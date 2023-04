Vrouw (49) vlucht voor controle in Oldenzaal en rijdt motorrijder van Koninklijke Marechaussee aan

Onderzoek bewijst: klooster Ootmarsum is gered, maar dat was meer geluk dan wijsheid

Het langverwachte rapport over de gang van zaken rond het klooster Maria ad Fontes in Ootmarsum is klaar en draait niet om de hete brij heen. De uiteindelijke doelstelling, het behoud van het klooster met commerciële, sociaal-culturele en woonfuncties wordt waarschijnlijk gehaald, maar dat is meer geluk dan wijsheid. Ook heeft het de gemeenschap zo’n 5 miljoen euro meer gekost dan de bedoeling was.