VVD’s Noordoost-Twente keren zich tegen stikstofbeleid: ‘Toekomst van onze boeren staat op het spel!’

VV Oldenzaal blijft bestaan, maar gaat volgend seizoen zonder eerste elftal verder

OLDENZAAL - Het hoge woord is eruit: VV Oldenzaal zal ook komend seizoen ‘gewoon’ bestaan, maar de club gaat zonder eerste elftal verder. Zaterdag werd op een speciaal ingelaste ledenvergadering gesproken over de toekomst. Een mogelijke opheffing kwam ter sprake, maar dit werd door de leden van tafel geveegd. Het plan is om de samenwerking met ZVV De Esch te zoeken.

21 mei