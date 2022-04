Waarom de ramen van Walgaarden-flat in Oldenzaal zo vies zijn en jubilerende Bosdûvelkes uit De Lutte zijn niet voor één gat te vangen

Excuses gezocht

Afspraak niet nagekomen? Planning niet gehaald? Geen nood. Het coronavirus was de afgelopen twee jaren de perfecte smoes om dit soort tegenvallers goed te praten. Vraag dat maar aan WBO Wonen in Oldenzaal, eigenaar van De Walgaarden-flat in het centrum van de stad. Een bewoonster van deze flat was het opgevallen dat het erg lastig is geworden de glazen balkons aan de zijde van de Vijfhoek schoon te maken zonder de groenstrook naar zijn mallemoer te helpen.

Drie jaar lang zijn de balkons al niet meer schoongemaakt. Toen een bewoonster aan de bel trok, werden corona en de directiewisseling als mogelijke oorzaken opgevoerd. Nooit geweten dat een corporatiedirecteur ook hier persoonlijk verantwoordelijk was. Zou dat ook in het profiel van de nieuwe man hebben gestaan? ‘Draagt er zorg voor dat de ramen van de Walgaarden-flat te allen tijde worden gereinigd.’

Bij navraag door de krant kwam de officiële woordvoerder van de corporatie met een volstrekt andere verklaring. Dat de ramen al zo lang niet zijn gelapt, heeft twee oorzaken: de aanleg van het Singelpark en een ‘systeemfout’ bij het schoonmaakbedrijf. Goed nieuws was er ook te melden. Nog voor Pasen worden de ramen gereinigd. Zou daar ook een jaartal bij zijn vermeld?

Geen sleutels

De leden van CV De Bosdûvelkes uit De Lutte zagen het helemaal zitten. Zou het niet geweldig zijn om eenmalig, en dan uitgerekend in het jubileumjaar, de sleutels van het gemeentehuis in ontvangst te mogen nemen? Zoals prinses Rieks van ’n Lesten Stuuver uit Rossum die overhandigd krijgt door de gemeente Dinkelland, zo zou graaf Tim best een paar dagen de sleutels van ’t Lossers hoes in zijn bezit willen hebben. Het college wilde er best aan mee werken. Op voorwaarde dat de andere verenigingen daar mee konden leven.

En daar ging het dus mis. De overkoepelende Gaffel Aöskes stonden niet te juichen bij het idee dat de sleutel een jaar in De Lutte zou belanden. Hoezo ‘moet kunnen, het is toch carnaval, gun een andere vereniging ook eens die lol en maakt-niet-uit-waar-die-sleutels-terecht-komen-zolang-het-college-ze-maar-inlevert’. Einde oefening dus. Maar niet echt. De Bosdûvelkes zijn niet voor een gat te vangen. Volgende week vrijdag melden de Lutter hoogheden zich in Losser. Aan de gevel van het gemeentehuis komt dit jaar niet het Gaffel Aöske te hangen, maar het symbool van hun vereniging. Zullen ze bij de Gaffel Aöskes ongetwijfeld minder moeite mee hebben.