Wachttijden voor huishoudelijke ondersteuning lopen steeds verder op: ‘Dit lossen we niet zomaar op’

Wethouder Murat Yildirim verwacht dat dit een structureel probleem is. „Dit lossen we niet zomaar op. We moeten samen kijken naar alternatieven en ons realiseren dat de Wmo een vangnet is voor hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners in onze stad. Daarom gaan we nog meer dan voorheen mensen vragen te kijken naar eigen mogelijkheden en begrip te hebben voor de situatie en flexibel te zijn.” De gemeente Oldenzaal gaat samen met aanbieders werken aan oplossingen, laat het weten.