Wat De Bond voor zangeres Renee Schepers (30) uit Oldenzaal zo bijzonder maakt? ‘Zag het altijd als mijn tweede thuis‘

King of the Beach in Oldenzaal nu mét publiek: ‘We verwachten veel spektakel'

OLDENZAAL - Na het succes van vorig jaar organiseert Arcade Pollux ook dit jaar weer een King of the Beach-toernooi bij Paal 12 in Oldenzaal. Deze speciale vorm van volleybal, meer gericht op entertainment, wordt steeds populairder. Het grote verschil met vorig jaar? Deze keer mag er wél publiek bij aanwezig zijn.

9 juni