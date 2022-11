Wat kost het Oldenzaal om alleen het muurdeel van de huidige voorgevel van Carmel aan Lyceumstraat te laten staan?

Martijn Leus (21) uit Oldenzaal doet mee aan WK Streetfis­hing in Zwolle: ‘Kennen stad als onze broekzak’

OLDENZAAL/ZWOLLE - Een jaar of zes oud was hij, toen hij voor het eerst met een hengeltje langs het water zat. Zo’n vijftien jaar later maakt Martijn Leus (21) uit Oldenzaal zich met het Nederlands team op voor de eerste editie van WK Streetfishing in het centrum van Zwolle. „We kennen de stad als onze broekzak.”

14 oktober