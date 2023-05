Wat krijg je als je tranen en een zakdoekje samenvoegt? Inderdaad: Johnny Teardrop & The Tissues!

Hoewel Johnny Teardrop & The Tissues voor het eerst 1988 onder deze naam optrad, gaat het verhaal van dit plaatselijk zeer bekende vijftal terug naar 1984. Toen bestond de band uit zanger Henk ter Grote, Ad Reimer op bas, gitarist Hans Kienhuis, Gerty Bulte op drums en Frans Alink als toetsenist. Henk: „We maakten samen al muziek in die periode. Onverwacht kwam er een avond vrij in De Kroeg met de vraag of wij wilden komen spelen. Toen hebben we ons uit nood maar even Ananas genoemd. Bij een volgend optreden kon dat dan Appel of Kiwi worden. Gewoon voor de lol.”