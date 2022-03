Waterpoloster Sara van Calker krijgt dit weekeinde met OZ&PC twee kansen op de eerste punten van het seizoen

Minder duur, geen gedoe met vervoer: jongeren kunnen nu ook naar de ‘bios’ in Oldenzaal

OLDENZAAL - Een bioscoopavond voor jongeren. Dat bestond in Oldenzaal nog niet. Maar dankzij stagiaires uit Oldenzaal die samen de nieuwe ‘Jeugd Filmraad’ vormen, neemt Filmhuis Oldenzaal films voor 12 tot 18-jarigen in de programmering op. De primeur in stadstheater De Bond: James Bond!

1 maart