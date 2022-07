Wedstrijdbad Vondersweijde twee weken dicht voor onderhoud: ‘Bodem wordt vervangen, terwijl water er nog in zit’

Het werk wordt uitgevoerd in de twee laatste weken van de zomervakantie: van maandag 15 tot en met zondag 29 augustus. Het is een precisieklus waarvoor de gemeente DOC17 heeft ingeschakeld. Het bedrijf in duurzaam bouwmanagement vervangt de bodem, terwijl het water er nog in zit. „Dat scheelt tijd en we beperken zo het risico op scheuren in de wand”, legt Detlef Nijhuis, mede-eigenaar van DOC17, uit. „Ook biedt deze werkwijze energetisch gezien voordeel, omdat je het zwembad niet weer opnieuw hoeft te vullen.”