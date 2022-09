Wedstrijden op het Hulsbeek bij Oldenzaal: varen met een drakenboot is mooi, maar lastig

„We hadden spectaculaire wedstrijden, een mooie opkomst van het publiek en op een bui na prima weer”, aldus Chiel Beckmann namens de organiserende Ronde Tafel Oldenzaal.

Drakenboten zijn 12,5 meter lang en een meter breed en hebben een drakenkop en staart, beschilderd met drakenschubben. Ieder drakenbootteam bestaat uit zes peddelaars en een trommelaar. De peddelaars zitten per twee personen naast elkaar op de bankjes in de boot. Elke boot heeft een ervaren stuurman/vrouw. „Als die tegen elkaar racen is dat een spectaculair gezicht”, zegt Beckmann. „Zeker als het spannende races zijn of als er een boot omgaat wat ook is gebeurd.”

De Ronde Tafel hoopt dat het evenement in de toekomst nog verder gaat groeien. „We kunnen nog meer teams kwijt en ook voor het publiek is er voldoende ruimte. We zitten in een hele drukke maand met veel evenementen, dat hebben we wel gemerkt. Zaak is om volgend jaar ruim op tijd te begonnen met de publiciteit, zodat mensen op tijd de Drakenbootrace in hun agenda hebben staan.”

„Maar”, zo benadrukt Beckmann tegelijkertijd, „groeien is geen doel op zich. Het is ook een gezellig evenement waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. In dit geval de Stichting Leergeld voor rugtassen voor kinderen die het thuis niet zo breed hebben en het Herendiner waarbij alleenstaande senioren een diner aangeboden krijgen.”

Volledig scherm Veel spanning tijdens de wedstrijden. © Robyn Ankone

Volledig scherm Het winnende team van Fysiopraktijk Berghuizen. © Robyn Ankone