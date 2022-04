Weerseloër Rob Vreeswijk bundelt activiteiten in Twente: ‘Download de app, koop er een wandeling en geniet!’

Specht roffelt al dagen met snavel op zendmast in Oldenzaal: ‘Hij lijkt me vooral een beetje in de war’

OLDENZAAL - Een specht in Oldenzaal maakt het wel heel bont. De vogel is al een paar dagen in een zendmast aan de Tulpstraat aan het roffelen. De vogel tikt met z’n snavel tegen het ijzer in de mast. En dat geluid is in een groot deel van Oldenzaal te horen. „Heel merkwaardig, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

19 april