Werkstraf voor Denekamper Ronald de H. voor dubieuze handel in containers

Oldenzaals textielver­le­den komt weer tot leven in Textiel­café; verhalen van vroeger vastgelegd in podcast

OLDENZAAL - Enige haast is zeker geboden als het gaat om het vastleggen van verhalen over de textielindustrie in Twente. Het is inmiddels meer dan een halve eeuw geleden dat de laatste arbeiders na de sluiting van hun fabriek werkloos de poort uitwandelden.

25 april