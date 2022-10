WG wil meer betaalbare woningen voor jongeren: ‘Anders wordt Oldenzaal een bejaardencentrum’

De jongerenavond in het bierlokaal aan de Groote Markt wordt opnieuw georganiseerd door Wij Geven om Oldenzaal. Opnieuw, omdat er dit voorjaar ook al zo’n bijeenkomst werd gehouden voor de jongeren uit de Boeskoolstad. Het probleem, een tekort aan betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt, is volgens Nijendijk en Slatman duidelijk. Hoe in die behoefte kan worden voorzien, dat blijkt een stuk lastiger.

„Jongeren roepen heel veel”, vertelt het jonge raadslid Nijendijk. „De WBO wil die doelgroep en de wensen ook graag in kaart brengen. Maar dat is heel moeilijk. Want hoe pak je dat aan?” Slatman: „Je ziet toch dat er weinig interesse is om maatschappelijk iets bij te dragen. Iedereen heeft een grote mond over het gebrek aan woningen en jongeren willen daar over gehoord worden. Organiseer je een avond waarop ze hun wensen naar voren kunnen brengen, dan is de opkomst vrij beperkt.”