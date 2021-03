OLDENZAAL- Die Grenze-eigenaar Bert Hesselink zit met een probleem: hij heeft een partij van 20.000 zakjes aspergesaus over, maar niemand wil die hebben. Weggooien vindt Hesselink zonde, hoewel de zakjes al maanden over de datum zijn. „Het is allemaal droge poeder, dat blijft nog jaren goed!”

De grote vraag: wie helpt Die Grenze-baas Bert van 20.000 zakjes aspergesaus af? De Oldenzaler zit al een weken in zijn maag een pallet vol zakjes saus, die hij bewaart in een loods in Weerselo. Omdat de houdbaarheidsdatum al een tijd is verstreken (10-2020), wil niemand de partij nog hebben. Ook gratis niet.

‘Prima spul, dat droge poeder’

„Zelfs de Voedselbank wil het niet hebben! Dan moet ik het in de container gooien, zonde toch?”, aldus de excentrieke ondernemer die meer dan 45 drogisterijen heeft in de hele grensregio.



„Het is namelijk nog prima spul, niets mis mee. In zo’n pakje zit alleen maar droge poeder, dat durf ik over twee jaar ook nog wel te eten. En je kan het ook prima gebruiken als groentesausje, denk je niet?”

Quote Ik kom het zelfs gratis bezorgen. Ja, niet voor tien zakjes. Maar wel bij meer dan duizend Bert Hesselink, eigenaar Die Grenze

En dus doet hij een oproep: wie kan hij blij maken met de 20.000 zakjes aspergesaus, die normaal gesproken in de winkel liggen voor een euro per stuk? „Iemand moet het toch kunnen gebruiken? Ik kom het zelfs gratis bezorgen”, belooft Hesselink. „Ja, niet voor tien zakjes. Maar wel bij meer dan duizend.”

Koning van de restpartij

Volledig scherm De zakjes © Die Grenze

De Die Grenze-baas wordt ook wel de ‘koning van de restpartij’ genoemd. Hesselink koopt en verkoopt alles in zijn drogisterij, van hondenbrokken tot koffie.

Poll Wie helpt Die Grenze-baas Bert van 20.000 zakjes aspergesaus af? ‘Zelfs voedselbank wil het niet’ Vreemd: met zo'n sausje kun je toch genoeg mensen blij maken?

Logisch dat voedselbank nee zegt, over de datum is over de datum

Nee, dank je, maar ik kan niet wachten tot het aspergeseizoen weer begint! Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie helpt Die Grenze-baas Bert van 20.000 zakjes aspergesaus af? ‘Zelfs voedselbank wil het niet’ Vreemd: met zo'n sausje kun je toch genoeg mensen blij maken? (56%)

Logisch dat voedselbank nee zegt, over de datum is over de datum (30%)

Nee, dank je, maar ik kan niet wachten tot het aspergeseizoen weer begint! (13%)

„En we gooien niets weg, bijna alles verkoop ik ook echt”, zei hij in een eerdere reportage op deze website. De Tukker houdt er bovendien een bijzondere werkwijze op na, zo werkt hij zonder agenda en koopt hij zelf alles in. Wie interesse of een goede bestemming heeft, kan contact opnemen met de Facebook-pagina van Die Grenze.

Bekijk hieronder de video: Wat is het geheim van Die Grenze? Op pad met baas Bert