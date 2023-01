Wie is de nieuwe stadsprins van Boeskoolstad? Ontrafel het geheim tijdens wandeling bij kaarslicht

Een schaduw rijst angstaanjagend omhoog tegen de witgepleisterde muur van het monumentale pand. Mijn hart slaat over, maar gelukkig volgt de geruststelling snel. Het is de weerspiegeling van de bewoner zelf, dokter Guillaume Landreben Michgorius. Overleden in 1869. Naar het schijnt, want deze telg uit een hervormde patriciërsfamilie staat ineens voor me.