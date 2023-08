‘Win-winsituatie’ bij Oldenzaals bedrijf: monteurs kunnen kiezen voor volledige werkweek in vier dagen

Het is alweer twee jaar geleden dat men bij het Oldenzaalse bedrijf, actief in de koudetechniek, airconditioning en klimaatbeheersing, na begon te denken over het aanbieden van een vierdaagse werkweek. Iets dat in de branche niet makkelijk in te passen is. „Veel van onze monteurs zijn onderweg en moeten naar klussen in andere delen van het land. Hoe pas je een vierdaagse werkweek dan in? Dat was voor ons ook de vraag”, vertelt Steven Lassche, financieel directeur van Lassche en Keizer.