Wouter rent achter dader roofoverval aan in Oldenzaalse Thij: ‘Hij riep nog ‘Schiet dan, schiet dan’’

UPDATE/met video ‘Overval en steekpar­tij bij Albert Heijn in Oldenzaal, dader neergescho­ten door politie’

OLDENZAAL - Twee baliemedewerkers van de Albert Heijn zijn vrijdagavond overvallen door een man met een mes. Dit gebeurde aan de Johanna van Burenlaan in de Oldenzaalse wijk De Thij. De dader is later overmeesterd door de politie. Hij is hierbij zwaargewond geraakt.

1:10