Zo gaat het nu met Oldenzaals gezin dat eigen glamping in Spanje begon: ‘Bij ons is het alles of niets!’

Honderd koorknapen al zingend door Oldenzaal, met een ode aan Toon en Karel Borghuis

OLDENZAAL - Nu jongens weer voluit mogen zingen, blaast koordirigent Mariette Effing van het Stadsjongenskoor (SJK) het project ‘Boys, keep on Singing’ nieuw leven in. Zaterdag laat een honderdtal jongens van koren uit het hele land op verschillende plekken in de stad van zich horen.

23 juni