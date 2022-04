Zo wordt de schade in Oldenzaal afgehandeld: ‘Het huis wordt beter, bij de inboedel gaat het mis’

Oldenzaal­se kinderen met sponsor­loop in actie voor gevluchte medescho­lie­ren uit Oekraïne

OLDENZAAL - Luka is één van de gevluchte kinderen uit Oekraïne die sinds kort in Oldenzaal wordt opgevangen en allemaal in het taalklasje zitten van het Twents Carmel College aan de Postkampstraat. Hij was uitverkozen om woensdagochtend een bedrag van 4978 euro in ontvangst te nemen.

30 maart