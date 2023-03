Al 90 jaar een begrip in Wijhe: Bij Schulten viert jubileum én wil uitbreiden

indebuurt.nl Dit is wat we tot nu toe weten over de komst van flitsbezor­gers naar Zwolle

Je boodschappen binnen tien tot twintig minuten in huis. Dat kan in bijna alle grote steden in Overijssel en in de meeste grote steden in Nederland, alleen in Zwolle nog niet. Daarmee is de Hanzestad de grootste stad in Nederland zonder razendsnelle boodschappenkoeriers. Wanneer krijgt Zwolle flitsbezorgers?