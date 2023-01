App tegen eenzaamheid slaat niet aan in Olst-Wijhe, maar activiteiten gaan wel door

Géén verkie­zings­bor­den in Olst-Wij­he: dat leidt tot frustratie (en een creatieve oplossing)

Iedereen kent ze wel, de metershoge borden waar verkiezingsposters op geplakt worden. Of in sommige gevallen voorbedrukt. In veel gemeenten zijn ze de komende weken weer te zien in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen, maar niet in Olst-Wijhe. Voor de PvdA reden oude fietsen in te zamelen.

30 januari