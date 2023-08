Opvang voor Oekraïners in Deventer binnenstad met bijna twee jaar verlengd

Oekraïners zijn nog tot maart 2025 welkom bij de opvang aan de Singel. Deventer heeft daar ruimte voor maximaal 200 mensen. ,,De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij, dus we moeten opvang blijven bieden.’’