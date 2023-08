Dertig jaar zwieren, zwaaien en struinen op Wijhese Diekdaegen dankzij 70-plussers Anton en Gerrit

De Pitstop Eelco is dolblij met Frietboe­tiek naast station Raalte: ‘Het was soms net een McDrive hier’

We reizen wat af in Nederland. De afstanden zijn misschien klein, maar stoppen doen we graag. Voor een snelle hap én een praatje. De Stentor bezoekt deze zomer bijzondere pitstops. Vandaag: de Frietboetiek in Raalte. ,,Het was hier helemaal wit en steriel. Maar daar is niets meer van over.’’