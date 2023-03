Duplexwoningen aan Beatrixlaan in Wijhe maken plaats voor 18 appartementen en 4 woningen

Par­keertwist rond bio-supermarkt in Zwolle krijgt wending: ‘Slikken en door’

Biologische supermarkt Odin legt zich neer bij het verlies van acht openbare parkeerplekken in het centrum van Zwolle. De grootgrutter heeft in het conflict met de gemeente Zwolle toezeggingen gekregen over handhaving en het nieuwe straatontwerp. Daarom zien ze af van een rechtszaak. ,,We slikken en gaan door.”