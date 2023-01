Einde aan soap rond onnodig geblokkeerd olifantenpaadje in Wesepe, gemeente grijpt in

Ooit zo ‘verdachte’ keet is nu gepimpt door Sallandse pensiona­do's met groene vingers

Een anonieme, kale houten keet in een bos bij Holten leidde eerder tot argwaan en alarmerende belletjes naar de politie. Wat gebeurt daar voor crimineels? Is het een zuipkeet? Of een ‘witwaswagentje’? Sinds kort is de keet een opvallende verschijning in de regio Deventer-Olst-Holten. ,,Je kunt het wel een soort rijdend informatiepunt noemen.’’

12 januari