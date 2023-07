Hoe Max in Raalte zijn Amerikaan­se motordroom realiseer­de (en met privéjet komen kopers zelfs naar Salland)

Wie uit deze regio komt en enigszins geïnteresseerd is in motorfietsen, moet wel van Max Middelbosch en zijn American Motorcycle Museum gehoord hebben. Al sinds 2004 stelt hij in Raalte een indrukwekkende collectie ten toon. ,,Nieuwe unieke Amerikaanse motorfietsen vinden is steeds lastiger. Maar je bent altijd op zoek naar dat ene pareltje, ergens verstopt in een vervallen schuur.”