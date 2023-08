Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Olst-Wijhe vandaag

Agenten kijken raar op als ze deze trekker met aanhanger voorbij zien komen in Raalte

Een jongeman trok vorige week de aandacht van de politie toen hij met trekker en aanhanger in Raalte reed. En dan met name vanwege de manier waarop hij zijn lading had vastgemaakt. ‘Bijzonder is niet het juiste woord, maar teleurstellend komt meer in de richting’, zo laat de verkeerspolitie Oost Nederland weten.