Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Olst-Wijhe vandaag

In dit Zwolse zwembad mochten alleen mannen zwemmen (en hield de politie een oogje in het zeil)

Het is dertig graden, je wil zwemmen. Dus heb je wel oren naar een duik in het gemeentebad in hartje Zwolle, bij de tegenwoordige Hofvlietbrug. Maar laat je partner maar thuis. Die mag niet mee. Het was ruim honderd jaar geleden de normaalste zaak van de wereld.