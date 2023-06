Heldere ochtend en middag in Olst-Wijhe

Omwonenden proteste­ren wéér tegen verslaaf­den in Deventer kantoor­pand: ‘Verbouwing is al begonnen’

25 mensen met verslavings- en psychische problemen in een Deventer kantoorpand. Dat zien buurtbewoners van het nabijgelegen wijkje de Snipperling al jaren niet zitten. Nu pakken ze hun laatste strohalm bij de rechter. Ook al is de verbouwing inmiddels begonnen, omdat de gemeente zich van geen kwaad bewust is. Sterker, de boel had eigenlijk al eerder verbouwd moeten zijn.