Hoe de coronatijd ook iets moois voor Olst opleverde: ‘Je versterkt elkaar’

GA Eag­les-aanvaller Martijn Berden op huurbasis naar VVV-Venlo

In navolging van Justin Bakker en Tesfaldet Tekie vertrekt Martijn Berden ook per direct bij Go Ahead Eagles. De aanvaller gaat naar VVV-Venlo en maakt het seizoen op huurbasis af bij de club uit Noord-Limburg, die op dit moment vijfde staat in de eerste divisie.

31 januari