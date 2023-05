Holstohus opent jeugdhonk om jongeren van de straat te houden: ‘Ik denk echt dat Olst hieraan toe was’

Rutger wacht al maanden op bouw van zijn sport­school in Raalte: ‘Zo’n lang traject nog nooit meegemaakt’

De sportliefhebbers moeten nog even geduld hebben voor ze gewichten kunnen heffen in Raalte-Noord. Profit Gym wil al lange tijd op bedrijventerrein Sallandse Poort een vestiging openen, maar de juiste papieren ontbreken momenteel. Sportschooleigenaar Rutger Brakel hoopt dit jaar te beginnen met de bouw van de sportschool. ,,Zo’n lang traject hebben we nog nooit meegemaakt.’’