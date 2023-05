Horecatelg uit Den Nul trekt deur 125-jarig restaurant sneller dan verwacht definitief dicht: ‘Tot hier en niet verder’

Na bijna 125 jaar is het horecaboek van de familie Ripperda aan de Rijksstraatweg in Den Nul definitief dicht. Sneller dan voorzien en met pijn in het hart, zegt Leon Ripperda. ,,Ik had gehoopt dat klanten in ons laatste jaar júist zouden komen, maar het tegenovergestelde gebeurde. We konden niet anders dan nu al sluiten.’’