IJsselfestival vijf jaar lang parallel aan dijkversterkingsoperatie: ‘Gebied verandert in hoog tempo’

met video Waarom het versterken van dijk in Zwolle drie keer meer kost dan gedacht: ‘Sta hier met trots en schroom’

Sober en doelmatig? Dat uitgangspunt klinkt onwaarschijnlijk bij een dijkversterking in Zwolle die 300 miljoen euro kost. Eentje die zich volgens kenners qua complexiteit laat vergelijken met de Noord-Zuidlijn in Amsterdam: ,,Dit is een collectieve verzekering voor duizenden Zwollenaren.”