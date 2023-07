Kilometerheffing voor gemiddelde automobilist in Olst-Wijhe komt uit op 663 euro

indebuurt.nl AKO gaat weg op station Zwolle en deze bekende zaak komt daarvoor in de plaats

Heb je een lange treinreis voor de boeg en heb je geen zin om muziek te luisteren? Dan kun je op dit moment op station Zwolle een boek bij AKO kopen. Daar komt in 2024 verandering in, want dan wordt AKO verbouwd tot Bruna. Dat laat NS weten.