Lang leve de Langstraat in Wijhe met deze nieuwe onderneemsters

Dit is hoeveel ton huishoude­lijk afval de gemeente Olst-Wij­he produceert

Het jaarlijks geproduceerde aantal kilo's afval is de afgelopen jaren in de gemeente Olst-Wijhe fors toegenomen. Ook in de rest van het land is er sprake van een stijging. Al spant de forse stijging in Olst-Wijhe de kroon. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.