Lichte bewolking in Olst-Wijhe vandaag

Muziekfes­ti­val Into the Mud bij Buitenpost in Twello keert terug met extra podium én dag

Into the Mud krijgt een vervolg. Het muziekfestival op het terrein van Buitenpost in Twello werd vorig jaar voor het eerst gehouden en staat in augustus voor de tweede keer op het programma. De tweede editie van Into the Mud vindt plaats op 11 en 12 augustus.