Olst-Wijhe zoekt ‘een dijk van een burgemeester’, maar gezag is voor inwoners geen noodzaak

In deze loods wordt steeds duurzamer gewerkt aan Raalter evenemen­ten: ‘Minder biertrans­port nodig’

Week in week uit werken de tientallen leden van carnavalsvereniging de Stöppelkaters zich in het zweet voor Raalter evenementen als carnaval, Ribs & Blues en uiteraard de Stöppelhaene. Maar ook daar moet steeds meer aan duurzaamheid gedacht worden. Daarom maken de leden niet ieder jaar nieuwe podia en attributen, maar wordt alles hergebruikt. En dat is niet alles. ,,Door het VIP-deck aan te pakken hoeven vrachtwagens met bier niet iedere dag meer te komen.’’