Buurt tegen nieuw woonwagen­kamp Olst, gemeente vindt impact gering: ‘Hier had ook een hal van negen meter hoog kunnen staan’

Hij was op vakantie toen hij wat verontrustende berichten kreeg vanuit zijn woonplaats Olst. Dick Sweitser werd in juni op geattendeerd dat de gemeente van plan is om maximaal vier woonwagenplekken te realiseren vlakbij zijn huis. En dat er beperkte tijd was om bezwaar in te dienen: ,,Iedereen was op vakantie. We hebben vanaf onze vakantieadressen onze mening over het plan op papier moeten zetten.”