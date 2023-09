Taalpunt Dalfsen pakt met laaggelet­terd­heid ook maatschap­pe­lijk probleem aan: over onbegrip, schaamte en een pil in het oor

Een tabletje oraal innemen en daarbij letterlijk in het oor stoppen, na jaren eindelijk zelf pannenkoeken bakken en wat zijn nou eigenlijk die tekens op de digitale klok? Voor 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland zijn het problemen van alledag die zorgen voor een stressvol bestaan en gezondheidsklachten. ,,Maar dit gaat verder dan het individu, dit is een probleem van onze maatschappij.’’