Strijd tegen fietstunnel Olst strandt bij rechter: ‘Hopelijk geen desastreuze ongelukken’

Roos, Joyce en meer dan 400 minima en daklozen scoren diner in stadion GAE: ‘December niet voor iedereen fijn’

De maand van familieaangelegenheden, gezelligheid en lekker eten. Dat is december niet voor iedereen. Veel mensen moeten ieder dubbeltje omdraaien, om welke reden dan ook. Die Deventenaren werden vrijdag en zaterdag in het supportershome van Go Ahead Eagles in het zonnetje gezet. En dat waren er nogal wat. ,,Steeds meer mensen hebben moeite het hoofd boven water te houden.’’

18 december