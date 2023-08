Wanneer is een tiny house nog tiny? (en andere vragen over een bijzondere rechtszaak in Olst)

Deze veteraan bevrijdde met zijn compagnie Deventer: nu ploffen bij hem honderden kaartjes op de mat

De gemeente Deventer heeft afgelopen weekeinde bijna 200 kaarten en brieven naar Canada gestuurd. Het is de opbrengst van een kaartenactie voor de aanstaande 100ste verjaardag van Nick Janicki op 8 september. Hij is voor zover bekend de laatste nog in leven zijnde geallieerde soldaat die betrokken was bij de bevrijding van Deventer in 1945.