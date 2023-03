Weseper BMX-er Schotman is blij dat de winter voorbij is ‘ik vind het echt een verschrikking’

vierde klasse Wijthmen houdt hoop op handhaving levend: ‘Maar heb soms het idee dat geloof weg is’

In het voetbal liggen de rollen van held en schlemiel dicht bij elkaar. Zeker voor een doelman. Max Beernink van Wijthmen kan er deze zaterdag over meepraten. Hij lijkt in de absolute slotfase de rol van schlemiel toebedeeld te krijgen als zijn overtreding VSW een strafschop oplevert. Maar Beernink verandert een minuut later in de grote held, als hij de inzet van Koen Bredewold pakt. Daardoor neemt Wijthmen drie belangrijke punten mee uit Windesheim (0-1).