Wijhe wil epicentrum voor padel in Salland worden: ‘Je gaat niet zomaar naar Deventer of Zwolle’

,,Padel is een mooie opkomende sport, die twintigers tot vijftigers trekt. Nu moeten Sallanders naar Zwolle of Deventer, maar wij zouden graag in het hart van Salland die regiofunctie vervullen’’, zegt voorzitter Jetze de Witte van de tennisclub.

Spelend lid Mark Nijkamp is zelf fervent ‘padeller’ en zit in de onderzoekscommissie voor de padelbanen. ,,Als we in Deventer of Zwolle bij de commerciële locaties willen spelen kun je niet altijd terecht wegens de drukte en betaal je best veel per uur. Vooral mensen die padel niet kennen, gaan daar niet zomaar heen. Daarom zouden banen in Wijhe een mooie toevoeging zijn.’’