Afscheid zonder medaille voor Jorien ter Mors

Haar plek op een individuele shorttrackafstand was eerder dit seizoen nooit haar doel, maar tot haar eigen verrassing werd ze in december aangewezen door de selectiecommissie. Deze aanwijzing kwam extra goed uit toen het haar later in de maand tegen de verwachting in niet lukte om zich te plaatsen voor de olympische1500 meter op de langebaan, de afstand waarop ze in Sotsji nog goud won. Vanaf komend seizoen richt Ter Mors zich alleen nog maar op de langebaandiscipline.



Shorttrack noemde ze altijd haar grote liefde, tot de langebaansuccessen steeds meer domineerden en het plezier afnam. De combinatie van de twee disciplines is te lastig, zo ondervond zij de laatste jaren. Vaak trainde ze alleen, wedstrijden schaatste ze regelmatig zonder hoofdcoach en vertrouwenspersoon Jeroen Otter aan haar zijde. De shorttrackbondscoach heeft immers meer mensen in zijn ploeg.



Ter Mors maakte vandaag indruk in de kwartfinale en de halve finale. Dat ze in vorm is was al duidelijk na haar 1000 meter van woensdag op de langebaan. In de finale reed ze lange tijd op medaille-positie, maar uiteindelijk was het niet genoeg voor de prijzen. Wel voor een afscheid met opgeheven hoofd.