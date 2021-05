Ajax laat olympische droom Antony sneuvelen: ‘Past niet in voorbereiding’

Trainer Erik ten Hag liet na de zege in Arnhem weten dat Ajax niet verplicht is om spelers af te staan voor Olympische Spelen en dat de club ook niet van plan is om basisspelers komende zomer af te laten reizen naar Japan. Antony liet de voorbije week op social media al blijken verheugd te zijn met de uitnodiging voor Brazilië O23.

,,Het is een prachtige ervaring maar het is wel een jeugdtoernooi”, verklaarde Ten Hag het besluit van Ajax. ,,Onze spelers spelen straks in de Champions League. Dat is het hoogste niveau. Dus Olympische Spelen zijn mooi, maar passen niet in onze voorbereiding op een seizoen waarin we Europees ook weer actief zijn.”