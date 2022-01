Bondscoach Jeroen Otter vol vertrouwen over Suzanne Schulting: ‘Het hele land verwacht wat van haar’

Vier jaar geleden lag de focus op Sjinkie Knegt, dit keer zijn de ogen in de Nederlandse shorttrackwereld bij de Olympische Spelen volledig gericht op Suzanne Schulting. De 24-jarige Friezin heeft zichzelf ten doel gesteld meerdere gouden medailles te winnen in Beijing. Bondscoach Jeroen Otter heeft er vertrouwen in dat Schulting goed met de druk om kan gaan. ,,Als zij relaxed is, dan ben ik dat ook.”

26 januari