Als Epke in de sneeuw

Wegens doping geschorste Tsjoedinov ook als coach niet welkom op Spelen

12:48 De wegens doping geschorste skeletonner Sergej Tsjoedinov is ook als coach niet welkom op de Olympische Spelen van Pyeongchang. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laten weten, nadat de naam van de Rus per ongeluk op de lijst met geaccrediteerde coaches was terechtgekomen.