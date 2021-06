Alsnog OKT in Doha: Zonderland kan ticket naar Tokio verliezen

Samenvatting Pidcock geeft Van der Poel winstwaar­schu­wing: ‘Ik had geen antwoord toen Tom ging’

16 mei In zijn tweede en laatste mountainbikewedstrijd in voorbereiding op de Olympische Spelen werd Mathieu van der Poel tweede. Winnaar Tom Pidcock, óók een rivaal op de weg en in het veldrijden, won met overmacht in het Tsjechische Nové Mesto. Dat belooft wat voor de Spelen in Tokio.